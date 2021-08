Nantes-Metz : Frédéric Antonetti dézingue ses joueurs

Frédéric Antonetti se lâche. Ce dimanche, le FC Metz s'est incliné sur la pelouse du FC Nantes (0-2) dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1. Contrairement au premier match de la saison en Ligue 1 le week-end dernier, face au champion en titre, le LOSC, les joueurs du club lorrain n'ont pas affiché un état d'esprit exemplaire. Du moins, c'est ce que pense le bouillonnant entraîneur messin. Et il l'a fait savoir en conférence de presse d'après-match. «C’est simple, Nantes a mis beaucoup d’engagement et il fallait être présent. On a joué à six aujourd’hui, cinq joueurs sont passés au travers et à partir de là c’est compliqué. Des joueurs étaient très en dessous de ce qu’ils peuvent faire», a dans un premier temps lancé l'ancien coach de Lille ou encore de Nice, avant de poursuivre, sans détour. «Je pense que la charnière centrale s’est très bien comportée, comme Vincent Pajot. Et comme Kévin N'Doram, qui s’est malheureusement blessé pour une longue durée (fracture de la clavicule, ndlr). Ibrahima Niane a essayé. Les autres n’étaient pas là.»

Enfin, Antonetti a pris à partie la pépite du FC Metz Pape Matar Sarr (18 ans). «On a perdu beaucoup de ballons. Je ne l’explique pas. On ne peut pas gagner des matchs à six. On peut gagner à dix ou neuf, mais pas à six. Ce n’est pas un problème de composition d’équipe. Les joueurs qui n’ont pas été à la hauteur seront convoqués dans mon bureau, images à l’appui. Je ne suis pas en colère, mais je suis déçu. On a eu un déchet technique incroyable, notamment Sarr. Peut-être qu’à force de parler de son départ, ça joue sur un jeune de 18 ans.» Et le technicien de 59 ans de conclure, sur une note positive à sa manière. «On va se réfugier dans le travail, discuter, donner des solutions aux joueurs, je ne vais pas les pendre. Ils seront face à leur match.» Du Frédéric Antonetti tout craché qui aura donc beaucoup de travail dans les prochains jours pour remettre les pendules à l'heure et préparer au mieux la réception du Stade de Reims, dimanche (15h).