Code promo paris sportifs PMU EN LIGNE

La saison 2023-2024 bat son plein ! Au coeur de ce mois de décembre riche en football, il est temps de savoir si vous n’avez pas perdu vos qualités de parieur. Et pour que les fêtes de fin d’année soient douces et pleine de surprises, nous vous proposons des offres alléchantes aux amateurs de sport et de football en particulier à ne pas rater chez nos partenaires. Chez PMU par exemple, le code promo "SPORT" vous permet d’avoir votre premier pari sportif remboursé en cash, s’il est perdant et dans la limite de 100 €, de quoi tenter un gros coup sans prendre de risques.

La suite après cette publicité

Comment utiliser un code promo paris sportifs ?

Lors de votre inscription sur le site PMU en Ligne, il est fortement recommandé de s’inscrire avec un code promo réservé aux nouveaux inscrits. Celui-ci vous donnera la chance de bénéficier d’avantages supplémentaires par rapport au bonus de bienvenue classique. Qu’il s’agisse d’une augmentation de votre 1er dépôt d’argent sur le site, de cotes boostées, de paris gratuits remboursés en cash si votre 1er pari est perdant, de Freebets, il est plus que jamais conseillé de posséder un code promotionnel afin d’obtenir ce bon plan qui est souvent un cadeau offert à l’inscription en ligne.

L’utilisation d’un code promo étape par étape

Étape 1 : rendez-vous sur le site PMU en Ligne

Étape 2 : conservez sur le formulaire le code promo prérempli, à savoir «SPORT » (votre premier pari sportif remboursé en cash, s’il est perdant et dans la limite de 100 €)

Étape 3 : remplissez le formulaire d’inscription présent sur PMU en Ligne et saisissez vos informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, mail, pseudo…).

Étape 4 : conservez à l’endroit dédié le code promo prérempli "SPORT" sur le formulaire

Étape 5 : validez votre compte joueur en transmettant des documents justificatifs pour pouvoir valider votre compte de manière définitive (carte d’identité ou passeport et un RIB)

Étape 6 : réalisez votre premier dépôt d’argent sur le site de paris sportifs

Étape 7 : tout est prêt, vous pouvez commencer à parier et si vous perdez, n’oubliez pas que le premier pari est remboursé en cash s’il est perdant.

Etape 8 : attention, n’oubliez pas de valider définitivement votre compte joueur. Après avoir ouvert votre compte, envoyez les pièces justificatives au support PMU (photocopie recto verso d’une pièce d’identité et un RIB). Si ces documents ne sont pas envoyés dans les 30 jours suivants l’inscription, le compte sera fermé, puis définitivement supprimé après 60 jours. Cette procédure est nécessaire et obligatoire pour pouvoir retirer vos gains.

La suite après cette publicité

Profitez de l’offre PMU pour la Ligue 1

Que ce soit sur le site PMU en Ligne ou sur la toute nouvelle application, découvrez les meilleurs paris pour la Ligue 1 Uber Eats. Retrouvez, une sélection des meilleurs matchs pour vos paris sportifs ainsi que des statistiques détaillées qui vous permettront de réaliser le meilleur pari possible. Grâce à PMU, accédez aux meilleurs pronostics pour l’ensemble des matchs à venir avec notamment les gros matches du PSG, de l’OM de l’OL et de Monaco avec notamment un LOSC-PSG très attendu et un multiplex Ligue 1 de fin d’année qui s’annonce explosif.

N’attendez-plus et profitez du code promo «SPORT» pour bénéficier du bonus de bienvenue à savoir votre premier pari sportif remboursé en cash, s’il est perdant et dans la limite de 100 € sur PMU.