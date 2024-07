Manchester United : Erik ten Hag a pris une décision surprenante pour deux flops

Manchester United ne déroge pas à la règle. À l’instar de Chelsea ou encore Liverpool, le club mancunien a également choisi les États-Unis pour effectuer sa tournée estivale. L’objectif pour les Red Devils : préparer au mieux la reprise des hostilités dans quelques semaines et évaluer les futurs besoins sur le marché des transferts. Car oui, Man Utd s’est d’ores et déjà montré actif dans le sens des arrivées. Et non des moindres puisque le club anglais est parvenu à arracher Leny Yoro au nez et à la barbe du Real Madrid contre 62 M€ et à ajouter une nouvelle corde offensive à son arc en débauchant Joshua Zirkzee à Bologne.

Malgré tout, la formation britannique n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin et songe à poursuivre ses emplettes en vue de renforcer toutes ses lignes et se doter d’un effectif solide et compétitif qui soit en mesure de redonner sa grandeur d’antan à Manchester United au sein du championnat anglais. Pour ce faire, MU doit dégraisser afin d’alléger sa masse salariale et accueillir de nouvelles recrues. Si Willy Kambala a pris la direction de Villarreal, qu’Alvaro Carreras est parti au Benfica, Manchester United s’est également séparé de Mason Greenwood, devenu indésirable à Old Trafford et vendu à l’OM. Dans le prolongement de cette première salve de départs, d’autres pourraient suivre dans les jours à venir.

Erik ten Hag reste confiant pour Marcus Rashford

Dans ce sens, de nombreuses rumeurs outre-Manche circulent sur certains éléments n’ayant pu apporter pleine satisfaction lors de l’exercice précédent. En premier lieu, on pense évidemment à Marcus Rashford. Adulé il y a encore quelques mois du côté d’Old Trafford au sortir d’une saison à 30 buts et 10 passes décisives en 56 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais a sombré dans l’abîme. Lors de l’exercice précédent, le joueur de 26 ans a enchaîné les déconvenues sur et en dehors des terrains, à l’image de son accident de voiture en septembre 2023 ou de sa virée en boîte de nuit à Belfast qui avait fait grincer des dents ses dirigeants. Laissé à la maison pour l’Euro 2024 par Gareth Southgate, le Britannique a vu son avenir être remis en question à Manchester United.

Son nom a d’ailleurs été annoncé au PSG par la presse anglaise afin de reprendre le flambeau de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Mais aux dernières nouvelles, un départ du natif de Wythenshawe n’est pas à l’ordre du jour dans l’esprit d’Erik ten Hag. En effet, le technicien néerlandais est convaincu que son buteur puisse retrouver de son éclat au moyen d’un travail acharné aux côtés de Ruud van Nistelrooy, attaquant emblématique des Red Devils et devenu adjoint de l’ancien coach de l’Ajax. «La raison pour laquelle Ruud est ici est claire, il peut aider les attaquants, mais il est bien plus que cela. Avec Rashford, il ne peut que faire ses preuves. Marcus ? Il est en capable, il marque tellement de buts déjà à un âge relativement jeune, il est en capable. Je suis donc confiant, convaincu à 100%, qu’il peut faire la même chose qu’il y a quelques années», a concédé le coach batave devant la presse sur le campus de l’UCLA.

Quid de Mason Mount ?

En second lieu, Erik Ten Hag s’est attardé sur le cas Mason Mount. Arrivé il y a un an en provenance de Chelsea pour près de 64 M€, le milieu de terrain anglais est loin d’avoir justifié le montant déboursé par les dirigeants mancuniens, la faute à de nombreuses blessures. Avec une vingtaine de matchs à son actif sur l’ensemble de la saison (8 titularisations, 1 but et 1 passe décisive), l’ancien offensif des Blues a été annoncé dans le viseur de plusieurs écuries anglaises telles que Newcastle ou encore Tottenham. Mais là encore, l’international anglais n’a aucun souci à se faire pur son futur à United car Erik ten Hag compte toujours sur son réveil dans les prochaines semaines. «Vous ne pouvez pas juger sa saison, parce qu’il a été blessé. Ne le jugez pas. Mais quand il sera en forme, il sera un très bon joueur pour nous et nous pouvons l’utiliser. Vous avez besoin de certains types dans l’équipe, de joueurs d’équipe, de joueurs multifonctionnels, c’est certainement l’un des joueurs qui peut jouer à plusieurs postes, il aidera l’équipe», a exprimé «ETH». Le message est passé.