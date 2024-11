Le Real Madrid fait le ménage dans son effectif, la grande décision de Manchester City avec ses stars

Le Real Madrid veut faire de la place à Davies

Ce n’est un secret pour personne, Alphonso Davies est l’un des objectifs du Real Madrid qui a besoin de se renforcer sur le flanc gauche. Mais si Davies signe il y aura du mouvement au Real, c’est pour ça que Marca parle des éventuels départs. Ferland Mendy, Miguel Gutierrez et Fran Garcia sont les trois latéraux de l’effectif et ils sont forcément menacés en cas d’arrivée imminente de l’international canadien. Alphonso Davies est l’un des meilleurs au monde à son poste, alors le Real aura besoin d’un joueur pour le suppléer mais il faudra encore qu’ils acceptent ce rôle. Ce qui pourrait donner lieu à plusieurs départs dans les prochains mois.

Des stars en péril à City

Le Manchester Evening News nous propose ce dimanche un papier sur la situation des cadres de Manchester City. Il y aura aussi du mouvement dans le sens des départs. Ederson, Stefan Ortega, Kyle Walker, Bernardo Silva, John Stones, ils ont tous été des joueurs clés ces dernières saisons, et ils le sont encore, mais leur contrat se termine en 2026. Pas encore de décision prise, ça va dépendre des performances cette saison mais on pourrait bien voir un City new look assez rapidement. Surtout que dans le même temps, l’avenir incertain de Pep Guardiola laisse planer le doute au-dessus de l’équipe mancunienne. Son départ pourrait bien redistribuer les cartes de l’effectif.

Désaccord sur le mercato au Real Madrid

Relevo parle aussi du Real Madrid ce dimanche. Le média espagnol explique que deux clans se forment. Carlo Ancelotti et son staff réclament des recrues dès cet hiver, déjà parce que les résultats sont moyens mais aussi parce que les blessures n’épargnent pas du tout le Real. Le problème c’est que Florentino Pérez lui n’est pas vraiment dans cette optique. Il n’est clairement pas convaincu que recruter cet hiver soit une bonne idée notamment parce que les cibles du Real dont Aymeric Laporte vont coûter un joli billet. Donc pour le moment, on ne devrait pas avoir de mouvement pour le club madrilène au mois de janvier, à moins que les choses ne changent…