Mercato : l'OL va être attaqué de toutes parts !

Jean-Michel Aulas n'y est pas allé par quatre chemins. Interrogé par Le Progrès en début de semaine, le président de l'OL a assuré que son club, qui passera devant la DNCG le 29 juin prochain, allait continuer à investir sur le mercato. Toutefois, il a reconnu que la porte s'ouvrirait certainement pour certains. « Il y aura aussi des départs, car des joueurs souhaitent partir. On ne donnera pas d’indications avant, ni sur les montants, ni sur les joueurs parce qu’on est dans un jeu à plusieurs.»

Éviter à tout prix un nouveau cas Memphis

Une nouvelle fois sans Ligue des Champions, Lyon se prépare à se faire attaquer pour ses meilleurs éléments. En fin de contrat, Memphis Depay va rejoindre gratuitement le Barça. Ce que n'a pas digéré JMA, qui ne veut plus d'autres cas de ce genre. L'objectif est donc de prolonger Jason Denayer (25 ans), libre en 2022. Alors que les discussions avaient bien débuté, elles se sont calmées après la non-qualification en C1. La presse belge explique que le défenseur n'exclurait pas un départ.

Il pourrait également profiter son exposition pendant l'Euro pour attirer les regards. Interrogé par Voetbal Magazine, Jesse De Preter, son agent, a reconnu qu'il avait des touches : «Denayer reçoit des offres de grosses équipes, mais il est sous contrat avec Lyon, qui également une équipe de haut niveau, pour encore une année. Il a toutes les cartes en main.» En position de force, Denayer peut donc prolonger, changer d'air cet été, voire partir libre dans un an. Une solution que ne privilégie pas l'OL.

Des envies d'ailleurs pour certains...

En revanche, la porte pourrait s'ouvrir pour Maxwel Cornet (24 ans). Encore sous contrat pendant deux ans, l'Ivoirien bénéficie d'un bon de sortie cet été. En plus de Watford, Leeds est séduit par son profil polyvalent. Mais le prix demandé par les Lyonnais, 25 M€ selon The Sun, refroidit les Peacocks pour le moment. Après une année passée à Lyon, Djamel Benlamri (31 ans) ne devrait pas rester, lui qui veut plus de temps de jeu. Comme expliqué sur notre site, l'Algérien est courtisé au Moyen-Orient.

Thiago Mendes (29 ans) ne sera pas retenu non plus comme l'a expliqué Juninho. «Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter. Peut-être que l'idéal est qu'il parte et lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui». Prêté à l'Atlético de Madrid l'hiver dernier, Moussa Dembélé (24 ans) veut rester chez les Colchoneros comme révélé par nos soins. Les Madrilènes, notamment Diego Simeone et les cadres du vestiaire, souhaitent aussi continuer avec le Français.

Mais le prix de l'option d'achat du joueur, soit 33,5 millions d’euros, est jugé trop élevé par l'Atlético. Les négociations se poursuivent. Joachim Andersen (25 ans) est aussi potentiellement sur le départ. Après sa belle année à Fulham, le Danois a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs. Selon nos informations, Tottenham apprécie bien son profil et l'OL espère le vendre pour une trentaine de millions d'euros.

Des sollicitations pour les autres...

Le jeune Héritier Deyonge (19 ans), lui a des touches en Belgique (Standard de Liège, Club Bruges) ainsi qu'en Italie (Fiorentina). Enfin, l'OL va devoir gérer les sollicitations pour plusieurs éléments. Parti en prêt à Brest l'an dernier, Jean Lucas (22 ans) plaît à l'AS Monaco. Si Peter Bosz et l'OL ne sont pas vendeurs pour le moment, une proposition supérieure à 10 M€ pourrait les convaincre selon L'Équipe. Autre brésilien courtisé : Bruno Guimarães (23 ans).

Selon nos informations, des écuries espagnoles et anglaises, ainsi que le Borussia Dortmund, suivent le milieu avec intérêt. Houssem Aouar (22 ans) est lui aussi lié à quelques clubs. Arsenal a notamment été cité. D'après nos informations, l'AC Milan garde toujours un oeil sur lui. Mais le Français, sous contrat jusqu'en 2023, pourrait aussi rester une année supplémentaire, Lyon ne souhaitant pas le brader. La porte devrait rester close aussi pour Karl Toko Ekambi (28 ans), qui fait rêver Al-Sadd. Le mercato promet d'être long et animé pour Juninho et l'OL !