OL : Jean-Michel Aulas annonce la couleur pour le mercato

Quatrième du classement du dernier exercice de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a perdu gros en ratant sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un gros manque à gagner financier qui pose certaines questions. L’OL aura-t-il les moyens de ses ambitions, notamment pour son mercato estival ? Ou les Gones rouleront-ils à l’économie en attendant de retrouver le podium de Ligue 1 ? Interrogé par Le Progrès, Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur.

« On n’est pas encore passé à la DNCG, c’est pour le 29 juin. Nous avons bien sûr les moyens. On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. (…) Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif consacré au recrutement », a-t-il confié. Mais attention, il n’y aura pas que des arrivées.

L'OL aura les moyens de ses ambitions

« Il y aura aussi des départs, car des joueurs souhaitent partir. On ne donnera pas d’indications avant, ni sur les montants, ni sur les joueurs parce qu’on est dans un jeu à plusieurs. » Selon le patron du club rhodanien, il y aura donc du mouvement à l’OL cet été. Et pour ce qui est des jeunes ? Réputé pour avoir atteint les sommets de la Ligue 1 grâce à une équipe composée par de nombreux joueurs passés par son centre de formation, l’OL a laissé moins d’espaces à ses jeunes depuis quelque temps.

Le contexte financier actuel peut-il forcer les Gones à revenir aux origines ? «Je n’ai pas dit qu’on allait refaire ce qu’on avait fait il y a quelques années. Je fais confiance à Juninho pour choisir les meilleurs joueurs. S’ils sont de l’académie, c’est nettement mieux parce que c’est le modèle qui a permis d’avoir la réussite de Lyon.» C'est dit.