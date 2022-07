Liga : la Real Sociedad s'offre un mercato à la hauteur de ses ambitions

Pour l'instant, les clubs espagnols sont restés assez discrets sur le mercato. Bon nombre de raisons expliquent cette relative tranquilité des écuries espagnoles, à commencer par le fair-play financier du championnat, des moyens limités pour beaucoup et une tendance générale à la prudence en termes de mercato. Beaucoup attendant la fin de l'été pour tenter des coups à moindre coût. Mais s'il y a un club qui n'est concerné par aucune des situations mentionnées ci-dessus, c'est la Real Sociedad. Les Basques viennent d'enrôler Mohamed-Ali Cho et l'international espagnol Brais Mendez, pour, respectivement, 12 et 15 millions d'euros, des sommes qui font du Français et de l'Espagnol les sixième et troisième joueurs les plus chers de l'histoire du club basque. Et ce, sans avoir perdu aucun joueur important, puisque la seule vente de l'écurie de Saint-Sébastien a été Willian José au Betis pour environ 10 millions d'euros, lui qui n'était déjà plus dans l'effectif puisqu'il était prêté au club andalou l'an dernier déjà.

Et ce n'est pas tout, puisque le club a aussi réalisé quelques mouvements stratégiques, avec la prolongation de son portier titulaire Alex Remiro, alors que Robin Le Normand, le très bon défenseur central français, devrait en faire de même dans les prochains jours. « Des offres pour nos meilleurs joueurs ? Les clubs savent que nous ne sommes pas vendeurs », a récemment expliqué le président du club Jokin Aperribay lors de la présentation de Brais Mendez. Il faut dire que sur le plan financier, tout se passe plutôt bien pour les Basques, et ce même si la pandémie a logiquement un peu fait mal. La saison dernière, la Real a eu le budget le plus important de son histoire - 136 millions d'euros - en plus d'avoir eu des entrées d'argent intéressantes grâce aux compétitions européennes et à la signature de nombreux nouveaux sponsors ces derniers mois, avec Cazoo, Toyota ou Socios.com notamment. De façon quasi unanime, la formation basque est considérée comme l'un des clubs qui travaille le mieux en Espagne, avec une institution saine et bien gérée sur le plan institutionnel, sportif et financier.

Pas besoin de se séparer des meilleurs joueurs

Vous l'aurez compris, la Real Sociedad n'a pas besoin de vendre ses joueurs et on peut donc dire que l'effectif sera bien renforcé. Les deux joueurs mentionnés plus haut, en plus de Mikel Merino, l'excellent milieu de terrain ibérique, la pépite Martin Zubimendi ou Mikel Oyarzabal, qu'on ne présente plus, seront donc toujours là à la reprise. Reste tout de même à voir ce qui se passera avec Alexander Isak. Les médias anglais évoquent une offre de 60 millions d'euros pour le buteur suédois, auteur de 6 buts en Liga la saison dernière. Même si le club n'est pas dans le besoin, difficile de refuser un tel montant pour un joueur certes talentueux, mais qui sort d'une saison moyenne. Et quand on sait que la Real Sociedad recrute plutôt bien, la direction sportive menée par Roberto Olabe pourrait faire de sacrés coups avec une telle somme dans les poches. Il est d'ailleurs intéressant de signaler que la cellule de recrutement du club est en bonne partie composée d'anciens jeunes journalistes que le club était allé chercher pour apporter une autre vision et un nouveau regard sur le mercato, choix qui s'avère plutôt payant.

Que va nous réserver la suite de l'été ? D'autres joueurs sont attendus. Rafinha, prêté par le PSG sur la deuxième partie de saison, pourrait revenir de façon définitive à Anoeta, lui qui s'était plutôt bien relancé. D'autres noms sont évoqués, à l'image de Take Kubo, le petit prodige nippon du Real Madrid, alors que Nico Gonzalez du Barça serait convoité pour un prêt. Daniel Wass, pas désiré par Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, pourrait apporter un peu d'expérience à ce groupe globalement jeune, où on retrouve bon nombre de joueurs issus du centre de formation. Pas de doutes, le modèle Real Sociedad est plus fort que jamais, et si on reprochait au club un certain manque d'ambition sur la fin des années 2010, force est de constater que désormais, les Donostiarras voient les choses en grand et veulent s'installer durablement dans les premières marches du classement de Liga.