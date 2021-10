Tottenham : Harry Kane dans l’histoire

La suite après cette publicité

Tottenham s’est imposé jeudi soir face à NS Mura en Ligue Europa Conference (5-1). Les Spurs ont mené rapidement 2-0 grâce à des buts de Alli et Lo Celso, mais au retour des vestiaires, le club slovène a réduit l’écart mettant la pression sur les joueurs de Nuno Espirito Santo.

Entré en jeu à la 59e minute, Harry Kane a été auteur d’un triplé en 20 minutes (68e, 77e, 88e), rentrant ainsi dans l’histoire de la compétition. En effet, l’international anglais est le premier joueur à marquer un triplé en Ligue Europa Conference.

Harry Kane completes the very first hat-trick of the #UECL! 🎩👏 pic.twitter.com/XNmJXlPJJh