PSG - OL : John Textor se moque d’un SMS de Nasser Al-Khelaifi

En amont du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, au Parc des Princes, ce dimanche soir (20h45), les deux présidents John Textor et Nasser Al-Khelaifi semblent avoir dynamisé la rivalité entre les deux clubs. Samedi soir, le quotidien L’Équipe a fait de grosses révélations sur la relation tendue entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor. Les deux hommes se sont attaqués plusieurs fois cet été lors de conversations par SMS.

Les deux hommes d’affaire ont eu plusieurs prises de bec à propos du football français et des droits télés ces derniers mois. Au cours d’un échange en particulier, le président parisien avait envoyé à John Textor : «tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras». Un échange que le président de l’OL a fait fuiter sur son compte Instagram, qu’il a accompagné d’une photo avec la Copa Libertadores, remportée récemment par Botafogo.