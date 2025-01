Al-Hilal : les folles révélations sur le départ de Neymar

L’aventure aura donc été très courte. Dans la nuit de lundi à mardi, Al-Hilal a officialisé le départ de ce qui devait être sa grande star, Neymar (32 ans). Mais en un an et demi en Arabie saoudite, malgré son salaire astronomique, le Brésilien n’aura disputé que sept rencontres pour un but et deux passes décisives. Blessé pendant un an à cause d’une grave blessure au genou gauche puis victime d’une déchirure à l’ischio-jambier droit, la star brésilienne n’a jamais réussi à se relever.

Dans un court communiqué, Al-Hilal a annoncé que «le club et Neymar conviennent de mettre fin à la relation contractuelle de manière consensuelle. Le club exprime ses remerciements et son appréciation à Neymar pour tout ce qu’il a fait au cours de sa carrière à Al-Hilal et lui souhaite du succès dans la poursuite de son parcours», qui devait initialement durer jusqu’à fin juin. Après de longues semaines de discussions, l’ex-Parisien, acquis contre 90 millions d’euros par le club saoudien en 2023, est libre.

Santos a déjà tout prévu

Comme nous vous l’avions expliqué, Neymar a décidé de renoncer à une grosse partie de son salaire pour être libéré afin de retourner dans son club formateur de Santos. Globoesporte précise ce lundi qu’il aurait renoncé à 15% des 65 millions de dollars, soit près de 10 millions de dollars qu’Al-Hilal se serait engagé à régler d’ici la fin de la saison. La réunion qui a débloqué l’accord a eu lieu lundi, à Riyad, en Arabie saoudite et la Ligue saoudienne est même intervenue dans les négociations.

En revanche, la Ligue saoudienne a promis une nouvelle star au club d’Al-Hilal rapidement et il pourrait s’agir de Mohamed Salah, régulièrement cité. De son côté, Neymar est attendu au Brésil cette semaine et devrait être présenté comme une rockstar lors de deux événements différents, avant de s’engager pendant les six prochains mois avec Santos. Un contrat qui pourrait évoluer en attendant une belle offre d’une formation européenne, selon ESPN. Un plan tout tracé pour relancer la carrière de la superstar de 32 ans.