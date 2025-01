L’énorme sacrifice de Neymar pour rejoindre Santos !

Chicago Fire, Flamengo, Santos… Ces dernières semaines, nombreux sont les clubs à se manifester dans le feuilleton Neymar. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’ancien attaquant du PSG ne rentre plus dans les plans de Jorge Jesus, le coach d’Al-Hilal, qui a affirmé que le joueur de 32 ans n’avait plus le niveau pour le football actuel. Dès lors, le Brésilien n’a pas été qualifié pour disputer la deuxième partie de saison avec le club saoudien, plus que jamais déterminé à se débarrasser de son gros contrat. Arrivé à l’été 2023 dans le Golfe, l’ex-Barcelonais devrait donc rapidement quitter le club de Riyad.

Récemment, UOL Esporte indiquait d’ailleurs que le choix de Neymar était d’ores et déjà fait : il veut retourner auprès de son club formateur, Santos. «Oui, nous sommes intéressés par la signature de Neymar en janvier, mais le joueur doit d’abord finir de discuter de la question de son départ de son club. Pour que nous puissions inclure Neymar, nous devons également discuter des questions financières avec le joueur, en plus de lui permettre de décider de la question de son départ d’Al Hilal», ajoutait, de son côté, un dirigeant du Peixe.

Neymar va renoncer à une grosse partie de son salaire

Le média brésilien indiquait, par ailleurs, que deux options étaient sur la table. La première mènerait à un prêt de six mois de l’international brésilien (128 sélections, 79 buts) du côté de Santos. Un deal qui permettrait au principal concerné d’aller jusqu’à la fin de son contrat avec Al-Hilal pour ensuite décider de son futur. La seconde option serait une résiliation de contrat de Neymar dès cet hiver, ce qui lui permettrait de rejoindre librement Santos cet hiver. Pour autant, une question centrale se posait encore.

Est-ce que Neymar est prêt à s’asseoir sur la fin de son contrat juteux avec Al-Hilal ? La réponse est désormais connue. Selon nos dernières informations, le natif de Mogi das Cruzes a décidé de renoncer à une grosse partie de son salaire pour rejoindre Santos. Un énorme sacrifice qui risque donc d’accélérer les négociations et de faciliter l’opération. « Rentre chez toi, Neymar », chantaient d’ailleurs les supporters du Peixe lors du match contre Palmeiras. Un message clair à destination du droitier d’1m75, plus proche que jamais d’un retour sur ses terres.