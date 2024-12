Antonio Rüdiger se moque du Barça en vidéo

Antonio Rüdiger est un chambreur invétéré. Le défenseur central allemand était présent pour la finale de la "Icon League" - ligue fermée propulsée par Toni Kroos aux côtés d’un influenceur allemand qui s’inspire du modèle de la Kings League, cofondée par Gerard Piqué - et s’est fait remarquer en se moquant du Barça devant une caméra. Sur cette vidéo, on peut voir le Madrilène exploser de rire à la vue du résultat du match entre Barcelone et Leganés (0-1).

Présent aux côtés d’autres joueurs comme Alphonso Davies à la Lanxess Arena de Cologne où se tenait la finale de l’évènement, le défenseur merengue n’a donc pas oublié le Real Madrid et a rendu hilare les internautes fans de la Casa Blanca après la parution de la vidéo. Le prochain Clásico qui se déroulera en mai prochain entre le Barça et le Real Madrid s’annonce d’ores et déjà bouillant.