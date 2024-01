Mercato, Maroc : Yahya Attiat-Allah, un profil observé pendant la CAN

Depuis plus de deux semaines, la Coupe d’Afrique des Nations a débuté du côté de la Côte d’Ivoire. Une compétition qui a toujours permis de découvrir certains profils très intéressants et certaines pépites du football de demain. Alors forcément, les clubs n’hésitent pas à envoyer des émissaires pour observer des joueurs déjà suivis depuis longtemps ou bien pour suivre l’évolution d’un joueur. Du côté du Maroc, un joueur s’était révélé lors du Mondial au Qatar 2022 : le latéral gauche du Wydad Casablanca Yahya Attiat-Allah. Du haut de ses 28 ans, il avait remplacé Mazraoui blessé lors de la compétition et avait montré de belles choses. De quoi taper dans l’œil de plusieurs écuries lors du mercato estival et surtout Montpellier qui n’était pas passé loin de se l’offrir.

Mais le latéral gauche est finalement resté au Wydad Casablanca avec qu’il a disputé 23 rencontres cette saison (4 buts, 3 passes décisives). Ce mercredi face à la Zambie, il a enfin commencé sa CAN avec les Lions de l’Atlas (1-0) et a affiché une belle complémentarité technique avec Sofiane Boufal. L’international marocain avait loupé les deux premiers matches après une petite gêne à l’adducteur, mais a donc réussi son retour sur son couloir gauche. Un retour qui tombe bien puisque son profil est observé depuis le début de cette CAN et notamment du côté de la Belgique. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Yahya Attiat-Allah, qui dispose d’une clause libératoire de 500 000 euros, pourrait bien être une belle affaire à saisir dans les prochaines semaines pour certains clubs européens. Et des bonnes performances dans cette Coupe d’Afrique peuvent être un énorme tremplin…