EdF : Raphaël Varane réagit à la retraite internationale d’Antoine Griezmann

Quelques jours après l’annonce de la retraite sportive de Raphaël Varane à seulement 31 ans, Antoine Griezmann a mis fin à son aventure en équipe de France. Une décision qu’a logiquement commentée le tout nouveau retraité et ex-coéquipier de Grizou chez les Bleus.

La suite après cette publicité

«Quel joueur, quel coéquipier exceptionnel, mon ami ! Non seulement l’un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi une mentalité, un cœur et une passion à la hauteur de sa carrière. Félicitations pour cet incroyable parcours en Bleus Antoine Griezmann et merci !!!», a posté l’ancien défenseur des Bleus sur ses réseaux sociaux.