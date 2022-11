Le patron de la Super League va discuter avec l'UEFA

Bernd Reichart souhaite rouvrir le débat avec l'Union des Associations Européennes de Football. Le nouveau patron du projet de la Super League va donc se rendre au siège de l'instance dirigeante du football européen à Nyon, en Suisse, pour discuter avec les dirigeants de l'UEFA de ce projet, qui avait été dévoilé au grand jour en avril 2021. Douze des plus grands clubs de la planète s'étaient mis d'accord sur le format de cette nouvelle compétition. Pour rappel, dans la foulée, neuf des douze équipes s'étaient rétractées après les nombreuses réactions négatives de leurs supporters et de la plupart des observateurs. Seuls, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, par le biais de leur dirigeant, ont continué à défendre ce projet.

«Je serai la semaine prochaine à Nyon pour discuter avec l’UEFA. C’est ma conception du dialogue : écouter l’autre partie et avoir des discussions contradictoires, car nous ne pourrons certainement pas être d’accord sur tout», a déclaré Bernd Reichart dans le podcast Einfach mal Luppen de Toni Kroos, a rapporté l’agence DPA ce mercredi. L'homme de 48 ans a d'ailleurs été nommé, en septembre, PDG d’A22 Sports Management. C'est cette société, basée en Espagne, qui a été créée dans le but de parrainer ce projet de Super League avec l'espoir qu'il voit enfin le jour, et ce malgré la volonté de l'UEFA et des fans de football en général de ne plus en entendre parler.