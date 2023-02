JT Foot Mercato : l’avenir radieux du Bayern Munich

Le Bayern prépare déjà la saison prochaine

Le Bayern Munich a connu quelques perturbations cette saison, surtout avec les nombreuses blessures des cadres. Le club ne veut pas connaître les mêmes problèmes la saison prochaine et a fait le choix de garder ses hommes forts du moment pour performer la saison prochaine. Étincelant depuis le début de saison avec le Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait être récompensé par sa direction. En fin de contrat l’été prochain, il devrait bien prolonger en Bavière. C’est en tout cas ce qu’a indiqué son agent Roger Wittman à Sky Sport Germany qui assure avoir trouvé un accord avec Hasan Salihamidžić, le directeur sportif bavarois. Puis le club allemand n’a aucune intention de se séparer de Kingsley Coman. Le Français a été annoncé dans le viseur du Real Madrid, mais d’après Sky Germany, le Bayern a un plan pour refroidir ses courtisans. Le club bavarois leur a fait savoir que seule une offre de 100 M€ minimum pourrait faire réfléchir les dirigeants. Ces derniers se sont aussi posés beaucoup de questions au sujet de Manuel Neuer. Le portier allemand a ouvertement critiqué le club ces derniers jours, ce qui n’a pas plu à la direction, de quoi remettre en cause son avenir au club. D’après Bild, Neuer aurait rencontré son entraîneur Julian Nagelsmann pour tenter de recoller les morceaux. Il compte sur lui pour le futur. Par contre, Benjamin Pavard ne sera plus retenu par les Bavarois. Le défenseur français, sous contrat jusqu’en juin 2024, plaît notamment au FC Barcelone et à l’Inter. Enfin, il n’y a pas que sur le terrain où le PSG et le Bayern Munich s’affrontent, sur le marché des transferts aussi. Le club allemand a pris l’habitude de scruter de très près les jeunes talents des Rouge et Bleu ces dernières années, et d’après GOAL, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery sont suivis de très près par le Bayern.

Neymar fait une grande annonce sur son avenir en sélection

Après l’élimination du Brésil en Coupe du Monde, le futur de Neymar en sélection est devenu flou. Tout le monde s’est demandé s’il allait prendre sa retraite. Dans une interview accordée au média brésilien TNT Sports, l’attaquant parisien a admis qu’il allait prendre exemple sur Messi. «Leo a toujours été une inspiration. Il m’a toujours aidé et encouragé. Évidemment, en le voyant gagner à 35 ans, j’y pense aussi», a d’abord expliqué Ney, avant de se projeter pour le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. «Je vais y aller année après année et nous verrons. Bien sûr, j’ai un très grand rêve, celui de gagner la Coupe du Monde».

Le plan de Mbappé pour revenir à temps

À la surprise générale, *Kylian Mbappé est dans le groupe du PSG pour affronter le Bayern en Ligue des Champions. Mais bon, sa présence sur le terrain était encore incertaine. Comme on vous l’a rapporté sur notre site, il s’est testé il y a quelques heures et le staff a pris une décision concernant la possible titularisation du Français. Une chose est sûre, l’attaquant star du PSG veut débuter le match. Pourra-t-il le faire ? Eh bien, d’après nos confrères du Parisien et de L’Équipe, Mbappé sera sur le banc et une entrée en jeu n’est pas à exclure, à moins d’un nouveau coup de bluff. N’empêche, l’attaquant devait manquer trois semaines de compétition et là, il est de retour au bout de deux semaines seulement. C’est à se demander ce qui anime son envie de revenir au plus vite. Pour le média espagnol Defensa Central*, Mbappé veut à tout prix remporter la Ligue des Champions pour partir au Real Madrid. En effet, Paris lui aurait assuré qu’il pourrait partir cet été en cas de victoire cette saison dans la compétition reine. Pour obtenir ce bon de sortie, il faut commencer par gagner contre le Bayern ce soir.