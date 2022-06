6 mois de prison requis pour l'insulte raciste envers Kylian Mbappé

«Ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye. » Publiées sur Twitter par Karim C sous un compte anonyme, ces insultes envers Kylian Mbappé, après son tir au but manqué face à la Suisse lors du dernier euro, ne sont pas passées inaperçues.

En effet, l'attaquant de l'équipe de France avait déposé plainte, et après avoir retrouvé l'identité de l'auteur de ce tweet, le jugement se déroulait cette semaine au tribunal correctionnel de Paris. Si ni Karim C ni Kylian Mbappé n'étaient présents, six mois de prison ont été requis contre le jeune de 19 ans par le tribunal qui donnera sa décision finale le 8 septembre selon L'Equipe.