Rennes-OM : les compos probables

Match de gala ce mercredi soir au Roazhon Park. Le Stade Rennais, 8e au classement, accueille l'Olympique de Marseille, 4e (avec deux matches en moins), pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Un rendez-vous crucial pour les deux écuries. Les Bretons, qui ont repris le chemin de la victoire sur la pelouse de l'OGC Nice le week-end dernier (0-1), souhaitent confirmer leur retour en forme et poursuivre leur remontée au classement de la Ligue 1.

Pour ce faire, Julien Stéphan misera sur Ronan Salin dans les buts, en l'absence d'Alfred Gomis, toujours blessé. L'expérimenté portier sera protégé par une défense à quatre avec, de droite à gauche, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Nayef Aguerd et Faitout Maouassa. Dans l'entrejeu, Steven Nzonzi officiera au poste de sentinelle, flanqué d'Eduardo Camavinga et Clément Grenier. L'ancien Lyonnais tient la corde, même si Benjamin Bourigeaud se tient prêt.

L'OM veut poursuivre sa série

Enfin, devant, Mbaye Niang, buteur à Nice, devrait enchaîner en pointe, aidé par le jeune Belge Jérémy Doku et Adrien Truffert. André Villas-Boas, de son côté, espère poursuivre sa série de succès en cours en L1 (6). Et pour y parvenir, le coach olympien misera sur ses habituels titulaires. Steve Mandanda, capitaine, sera au rendez-vous, épaulé par une défense à quatre, composée de Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi et Jordan Amavi.

Au milieu, Boubacar Kamara tiendra le poste de sentinelle. L'international Espoirs tricolore sera accompagné de Valentin Rongier et Pape Gueye, qui monte doucement mais sûrement en puissance. Dimitri Payet, auteur d'une sortie médiatique remarquée dans les colonnes de L'Équipe, sera placé à l'animation, en soutien du duo d'attaquants Dario Benedetto-Florian Thauvin. Ça promet !