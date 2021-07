Le beau geste du PSG pour un jeune supporter écossais

Il y a environ deux semaines, deux Écossais, Steven McGowan et son fils, ont nettoyé un mémorial de la Guerre civile espagnole dégradé par des graffitis fascistes à l'est de Glasgow (Écosse). Le père de famille a ensuite posté une photo d'eux devant le monument propre, son fils ayant un maillot du Paris Saint-Germain sur le dos. Cette belle histoire est d'abord relayée par le quotidien The National, avant d'arriver aux oreilles du club de la capitale. Le président Nasser Al-Khelaïfi envoie quelques jours plus tard une lettre les remerciant de leur geste, accompagnée de maillots et accessoires du Paris SG.

«Un grand merci au Paris Saint-Germain pour avoir fait le bonheur de Steven avec le paquet qu'ils lui ont envoyé : un haut, des bandes et des équipements d'entraînement signés Neymar Jr ainsi qu'une invitation au Parc des Princes pour un match la saison prochaine. Steven est plus qu'heureux avec tout cela. Le PSG a un fan pour la vie maintenant», peut-on lire sur les réseaux sociaux du père.

Massive thank you to @PSG_inside for making Wee Stevens day with the package they sent him.Signed Neymar Jr top,strips and training gear as well as an invitation to Le Parc des Princes for a match next season. Steven is as high as a kite with it all. PSG have a fan 4 life now🍀 pic.twitter.com/zGro12l9wf