Neymar juge le football saoudien meilleur que la Ligue 1

C’est un transfert qui a beaucoup fait parler cet été. Devenu indésirable du côté du PSG, Neymar filait à son tour du côté de l’Arabie saoudite. Il rejoignait le club d’Al-Hilal. Depuis, au Brésil, les supporters semblent s’inquiéter du niveau de compétitivité de la ligue saoudienne et donc de Neymar. Présent avec la Selecao, le Brésilien s’est présenté en conférence de presse et a évoqué le niveau de la Saudi Pro League qu’il voit même meilleur que la Ligue 1.

«Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c’est possible que ce Championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J’ai soif de titres, j’ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c’était faible, mais c’est là où j’ai le plus souffert. (Rires.) Ça va être un Championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder. (…) Je ne vais pas ressentir de difficulté d’adaptation. Je ne parle pas arabe mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul. Ça ne sera pas différent. Je suis content de découvrir une nouvelle culture, j’ai été très bien reçu par tout un pays. Je suis content de mon choix et de ce futur qui se présente à moi. »»