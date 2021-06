EdF : la presse marseillaise fracasse Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dure soirée pour Kylian Mbappé après son tir au but raté face à la Suisse, synonyme d’élimination pour l’équipe de France. Pointé du doigt, l’attaquant du Paris Saint-Germain a publié un message d’excuse, mais il sait qu’il doit s’attendre à vivre plusieurs jours sous le feu des critiques. Et à Marseille, La Provence ne l’a pas épargné, avec une « pointe » d’exagération.

«Il arrive à un tournant de sa carrière. Celle-ci peut-elle décemment se poursuivre dans les rangs parisiens, où il stagne sportivement et prend de mauvaises habitudes aux côtés de Neymar ? Il excellait à droite en 2018. Mais il ne peut y évoluer en équipe de France, où DD ne l’aligne plus qu’à gauche, sous prétexte que c’est désormais son côté de prédilection au sein du club de la capitale. Un fiasco. On lui prédisait prochainement le Ballon d’Or, donc. Durant cet Euro, c’était plutôt le « ballon dort »!. Exaspérant ». Mbappé appréciera.