LdC : l’OM fait une croix sur un sacré pactole après son élimination

Défait à l’aller en Grèce sur la plus petite des marges (1-0), l’Olympique de Marseille a été éliminé aux tirs au but par le Panathinaïkos (2-1, 3-5 t.a.b.) à l’occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, ce mardi au Vélodrome. Conséquence, les hommes de Marcelino ne disputeront pas le tour suivant de la compétition, mais pourront tout de même se consoler avec la Ligue Europa.

Désormais, le Paris Saint-Germain et le RC Lens seront les uniques représentants français lors de la phase de groupes de la C1. Si l’élimination de l’OM peut coûter cher à l’indice UEFA, celle-ci va avoir des répercussions importantes sur les finances du club. Ouest-France relaye que les Olympiens vont s’asseoir sur plus de 30 M€. En effet, une simple participation à la phase de poules de la Ligue des Champions rapporte à 15,64 M€ à chaque club alors qu’en Ligue Europa, la somme s’élève à 3,8 M€. À ce montant doivent s’ajouter les droits TV (plus de 15 M€), les primes de performances et le gain lié au coefficient UEFA. À noter également qu’en cas de bon parcours des Phocéens en C3, « un succès en finale ne permettrait que d’empocher 8,6 M€ » comme le souligne le quotidien régional.