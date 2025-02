Les finances du FC Barcelone de nouveau dans le rouge

Ce n’est pas un scoop : les finances du FC Barcelone ne sont pas au beau fixe. Alors que les Blaugranas ont eu du mal à enregistrer Dani Olmo et Pau Víctor, il semblait que les Culés étaient parvenus à trouver un certain équilibre économique, grâce à la vente de sièges VIP du Camp Nou à la mi-janvier. Si les Catalans étaient effectivement arrivés à la règle du 1:1, RAC-1 affirme que la tranquillité n’est plus de mise dans les comptes barcelonais.

La première raison à cela : le retard pris par les travaux du nouveau Camp Nou, qui ne seront pas terminés dans les délais. Sans la fin du chantier, impossible de générer les revenus attendus. Second caillou dans la chaussure : le deal conclu avec New Era Visionary Group. Il s’agit d’une des entreprises ayant acheté des sièges VIP, mais d’après El Confidencial, la Liga estime qu’il existe « des liens excessifs avec l’entourage du club, dans un modus operandi qui rappelle ce que l’entité blaugrana avait déjà fait avec le placement raté de sa filiale multimédia, Barça Visión ». Par conséquent, « la compétition serait faussée au détriment des clubs qui respectent strictement la norme du plafond salarial ». Joan Laporta risque d’avoir encore du pain sur la planche.