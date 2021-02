Manchester United et Liverpool ont failli recruter Ismaïla Sarr

Agent d'Ismaïla Sarr, Thierno Seydi est revenu, dans une interview exclusive à Pan African Football, sur les deux derniers marchés des transferts post-Covid. Des mercatos durement touchés par la crise financière qui a empêché certains deals selon lui, notamment un possible retour d’Ismaïla Sarr en Premier League. Toujours à Watford malgré la descente du club en Championship, l’international sénégalais et ancien Rennais aurait pu signer à Manchester United ou à Liverpool plus récemment.

La suite après cette publicité

«Pendant l’été, le club mancunien désirait recruter l’attaquant sénégalais. Au dernier moment, il propose un prêt sans option. Ce que Watford n’a pas accepté car le prêt devrait s’accompagner d’une option d’achat pour le club de Manchester. Avec Liverpool, il y a quelques jours, on était au stade de la signature du contrat devant lier les Reds à Ismaïla Sarr. Tout était calé, le salaire mensuel et la durée du bail. J’avais même demandé à Sadio Mané de lui chercher un appartement. Mais au final, le club anglais n’a pu mettre 40 millions d’euros sur la table pour finaliser cette affaire.»