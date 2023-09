Les grands perdants du mercato

La suite après cette publicité

Un peu partout, ou presque, le mercato a fermé ses portes cette nuit. Certains joueurs dont l’avenir s’avérait peu réjouissant ont pu changer de club in extremis mais d’autres sont restés à quai. Il leur faudra redoubler d’effort ou obtenir un coup de pouce du destin pour avoir du temps de jeu car pour le moment, ces éléments risquent de chauffer, au mieux le banc de touche, au pire, celui de la tribune. Petite liste de ces joueurs dont le départ aurait été bienvenu.

Il y a d’abord ceux dont on a vite compris qu’ils auraient du mal à trouver une poste de sortie à la hauteur de leurs ambitions. On pense bien sûr aux Lyonnais Tino Kadewere et Jeff-Reine Adélaïde. Le premier sort d’un prêt plutôt manqué à Majorque (2 petits buts en 19 rencontres), quand le second a été cédé une saison à Troyes, sans parvenir à maintenir l’ESTAC en Ligue 1. Il a également eu du mal à enchaîner. Retenu par son club, Nicolás Tagliafico aurait lui bien quitter les Gones pour s’en aller signer à Manchester United.

Des mécontents à Arsenal

Les Red Devils ont fini par choisir Sergio Reguilon, arrivé en prêt, mais Marc Cucurella a été proche. Finalement, l’Espagnol est resté à Chelsea où il risque de ne pas beaucoup jouer, tout comme un certain Malang Sarr. Ils sont quelqu’uns en Angleterre à craindre pour leur temps de jeu. Toujours du côté d’Old Trafford, Harry Maguire n’a pas trouvé preneur mais c’est bien à Arsenal qu’il va falloir se méfier du vestiaire. Entre Cedric Soares, Nicolas Pépé et Emile Smith-Rowe pourraient transmettre leur frustration.

On reste à Londres mais direction Tottenham cette fois. Longtemps courtisé par le Stade Rennais, Davinson Sanchez n’a finalement pas bougé. Même chose pour Hugo Lloris dont le départ était souhaité par tout le monde. Annoncé du côté de la Lazio, le champion du monde jouera finalement le rôle de doublure de Vicario. Tanguy Ndombele aussi risque de trouver le temps long mais le milieu de terrain a des touches en Turquie, ce que nous révélions il y a quelques jours, un pays où le mercato n’est pas encore fermé.

Ekitike se met dans l’embarras

A Fulham, c’est João Palhinha qui doit avoir des regrets. Vendredi, il a fait l’objet d’une offre de 65 M€ de la part du Bayern mais a été retenu par son club face à l’impossibilité de lui trouver un remplaçant. A West Ham, Lucas Paqueta a défait son sac après avoir été très proche de Manchester City. Seulement une affaire de paris sportifs liée à ses proches a tout fait capoter. Resté chez les Hammers, le Brésilien ne sera pas coéquipier d’Hugo Ekitike, resté au PSG où des jours sombres s’annoncent pour lui.

Courtisé également par Crystal Palace, qui ne proposait qu’un prêt avec option d’achat, et l’Eintracht Francfort, l’attaquant est toujours Parisien malgré le forcing de son club pour le faire partir. Il reste dans le groupe, au même titre que Keylor Navas, qui n’a pas trouvé preneur. Toujours en Ligue 1 et comme on pouvait s’y attendre depuis quelques semaines, Jonathan David est resté au LOSC. A l’inverse de tous les autres cités avant lui, le Canadien aura du temps de jeu. Il reste d’ailleurs le seul buteur de métier de son équipe.