Le RB Leipzig s'adjuge les services d'Alexander Sørloth

La suite après cette publicité

À la recherche d'un buteur pour compenser le départ de Timo Werner à Chelsea, le RB Leipzig s'est tourné en direction de l'attaquant norvégien de Trabzonspor Alexander Sørloth. L'attaquant de 24 ans qui avait été prêté par Crystal Palace jusqu'en juin 2021 a crevé l'écran en Turquie la saison dernière en inscrivant 33 buts et en délivrant 11 passes décisives en 49 matches.

Le natif de Trondheim arrive contre un chèque de 22 millions d'euros bonus compris (20+2) et a satisfait la visite médicale avec le club allemand. Trabzonspor bénéficiera de 20% d'une éventuelle vente et le montant du transfert est partagé sous la forme de 50%/50% entre Crystal Palace et Trabzonspor compte tenu de la résiliation du prêt. Au RB Leipzig, il sera mis en concurrence avec Yussuf Poulsen et Hwang Hee-Chan. Il a signé cinq ans soit jusqu'en juin 2025 et portera le numéro 19.