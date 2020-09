OL : Rudi Garcia remercié en fin de saison ?

Le 14 octobre 2019, l'Olympique Lyonnais officialisait l'arrivée de Rudi Garcia, venu jouer les pompiers de services après le limogeage de Sylvinho. Mais pratiquement un an plus tard, celui qui a mené l'OL en demi-finale de Ligue des Champions et en finale de Coupe de la Ligue, affiche un bilan bien terne. Outre les résultats très décevants, le jeu proposé n'est pas très emballant. Les Gones ne progressent pas et inquiètent même.

D'après L'Equipe, les pensionnaires du Groupama Stadium ne devraient pas conserver l'ancien entraîneur de l'OM à la fin de son contrat. Un contrat qui prendra fin en juin 2021. Pour le remplacer, le quotidien sportif précise que les profils de Christophe Galtier (LOSC), Lucien Favre (Dortmund), Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro), Marco Rose (Mönchengladbach), Peter Bosz (Leverkusen) et Roberto De Zerbi (Sassuolo) plaisent en interne. Affaire à suivre...