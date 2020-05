Manchester City fonce sur une pépite du PSG

Ce n’est pas nouveau, les jeunes pousses du Paris Saint-Germain attirent les convoitises. Peut-être même encore un peu plus ces dernières années. Désormais, chaque fenêtre de mercato voit s’échapper quelques belles promesses de la capitale francilienne. Il est d’ailleurs devenu courant de voir fleurir sur les réseaux sociaux le onze des joueurs qui auraient pu percer en Rouge et Bleu, mais qui ont finalement fait le choix (ou ont été contraints) d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Il y a notamment eu le départ marquant de Kingsley Coman à l’été 2014, ou celui d’Adrien Rabiot en juillet dernier, et entre les deux une saignée qui a beaucoup fait parler d’elle avec en point d’orgue l’été 2019.

Une tendance qui s’accentue donc et qui touche des joueurs de plus en plus jeunes. Il suffit de voir l’importance qu’ont pris les dossiers Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi et Arnaud Kalimuendo du côté du Camp des Loges. Mais parallèlement à ceux précédemment cités, les Parisiens vont devoir sérieusement se pencher sur les cas des pépites de leur équipe des moins de 17 ans. Alors que le journal L’Equipe annonçait un fort intérêt du FC Porto pour le capitaine des U17 du PSG, Hubert Mbuyi Muamba, il y a deux jours, aujourd’hui Sky Sports dévoile que Manchester City serait à fond sur Edouard Michut.

Michut, une pièce maîtresse des U17 parisiens

Le jeune milieu de 17 ans, comme son capitaine, ne dispose plus qu’une année de contrat aspirant et la formation anglaise serait prête à la racheter. Il s’agirait d’une sacrée prise de guerre, notamment après avoir attiré Claudio Gomes il y a deux ans, et alors que Michut est le joueur le plus utilisé du club en U17 cette saison. Le journal anglais ajoute que si un accord n’était pas trouvé avec Paris cet été, Manchester pourrait revenir à la charge dans un an et débourser l’indemnité de formation nécessaire pour l'acquérir.

D’autres cadors anglais, espagnols et italiens seraient d’ailleurs également attentifs à la situation du joueur souvent comparé à Marco Verratti durant sa formation. Plutôt en réussite avant la coupure liée à l’épidémie du coronavirus, Michut avait même été appelé pour disputer avec les U19 la Coupe Gambardella. Et visiblement, c'est loin d'être passé inaperçu.