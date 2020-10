France-Ukraine : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Face à une Ukraine décimée l'équipe de France n'a pas fait de détail (7-1), ce mercredi soir en amical. Olivier Giroud a dépassé Platini au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus et Eduardo Camavinga a marqué d'une retournée pour sa première titularisation, autant dire que les points positifs étaient nombreux au moment du bilan. Le sélectionneur était donc aux anges au micro de TF1 au sortir de cette rencontre : «on pourra dire que ce n’était pas la meilleure Ukraine, mais il faut les mettre les buts, avec cette capacité à se créer des occasions, à être efficaces malgré les changements», a-t-il lâché.

Et de poursuivre : «la reprise a été plus compliquée en deuxième mi-temps, il fallait gérer l’ensemble du groupe, répartir le temps de jeu, mais c’est très bien, on enchaîne.» Puis de finir sur le jeune rennais et les entrants en jambes : «Cama (Eduardo Camavinga, ndlr) avec sa jeunesse, sa qualité, qui est buteur...c’est bien. Et Antoine (Griezmann) et Kylian (Mbappé) qui entrent et marquent. Il y a beaucoup de points positifs, c’est bien, mais on ne va pas s’enflammer. Ça sera une autre histoire dimanche soir, c’est sûr.» Dimanche, cela sera la Ligue des Nations et un tout autre adversaire : le Portugal (une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site).