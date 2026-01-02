L’étonnante confession de Luka Modric en interview

Luka Modric n’est décidément pas un footballeur que l’on pourrait décrire comme "à la mode", avec un élan de star. L’ancien joueur du Real Madrid, désormais à l’AC Milan depuis cet été, reste plutôt discret dans sa vie, et il faut creuser pour en savoir plus. Interviewé par le Corriere della Sera, le milieu de terrain milanais de 40 ans a d’ailleurs fait une drôle de confession lors de l’entretien :"j’aime la normalité. La famille normale, la vie normale, les petites choses. Je ne me sens pas unique. De ma vie, je n’ai jamais pensé, même une seconde, que j’étais supérieur à quelqu’un d’autre. Si je n’avais pas été footballeur, j’aurais aimé être serveur".

La suite après cette publicité

Une reconversion par la suite ? Ce qui est certain, c’est que le Croate croit en ses qualités : "j’étais bon. Et j’ai aimé ça. J’ai étudié à l’institut hôtelier de Borik. La première année, nous pratiquions au restaurant Marina di Zara, où se déroulaient les déjeuners de mariage. J’avais l’habitude de servir des boissons ; et les gens boivent beaucoup aux déjeuners de mariage croates. La seule chose que je n’aimais pas, c’était faire la vaisselle". Avec une expérience et un talent très au-dessus de la moyenne dans l’axe du jeu, la star mondiale est encore capable de servir des caviars, et à son âge, c’est remarquable.