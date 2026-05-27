L’AS Monaco devient plus populaire que l’OM

La saison 2025-26 est terminée dans les cinq grands championnats européens. Désormais, certains joueurs se préparent à disputer la Coupe du Monde, tandis que d’autres se reposent. Or, les personnes qui s’occupent d’alimenter les réseaux sociaux des clubs n’ont pas le temps de faire des pauses, et ce, peu importe la période de l’année. L’image de marque est tellement essentielle, qu’il faut rayonner à travers le monde pour avoir plus de visibilité. Ce mercredi, l’Observatoire du football (CIES) a classé les clubs du monde entier selon leur nombre d’abonnés sur les principales plateformes de médias sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X) dans sa dernière lettre hebdomadaire. Et il y a une surprise.

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Dans ce classement, deux clubs se distinguent : le Real Madrid (488 millions d’abonnés) et le FC Barcelone (442 millions). Manchester United complète le podium (239 millions), juste devant le Paris Saint-Germain (208 millions) qui se situe quatrième, certainement après être arrivé en finale de C1 deux fois de suite. Puis, au bord de la Méditerranée, une surprise se profile. L’AS Monaco (25 millions) est juste devant l’OM (23,8 millions). Si le club phocéen est rempli d’histoire, certains pourraient rester perplexe à ce sujet…