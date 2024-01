Le Real Madrid fonce sur une pépite anglaise, une porte de sortie s’ouvre pour Alexandre Lacazette

Le Real Madrid veut lâcher 25 M€ pour un défenseur de Premier League

Le Real Madrid s’intéresse à une pépite anglaise selon le Daily Mail ! En effet, le tabloïd annonce que «Branthwaite est dans le viseur du Real Madrid. La star d’Everton est admirée par Ancelotti.» Avec la cascade de blessures en défense, le club merengue prospecte sur le mercato pour se renforcer et a ciblé Jarrad Branthwaite, le joueur de 21 ans des Toffees. Le journal précise que Carlo Ancelotti le connait bien car c’est lui qui l’a lancé en pro à Everton lorsqu’il coachait le club. «Everton n’envisagerait pas de vendre Branthwaite à bas prix, en particulier compte tenu de sa situation financière, mais les clubs rivaux estiment qu’ils sont vulnérables aux offres. Le club madrilène serait prêt à lâcher 25 M€ pour s’offrir les services du joueur.» Affaire à suivre… De son côté, AS met en avant la «tempête de derbies» qui s’annonce entre le Real et l’Atlético. «Les Merengues et les Colchoneros sont associés en Coupe à la veille de leur duel en Supercoupe. Ils se rencontreront trois fois en 26 jours.» De quoi mettre le feu aux poudres et de nous offrir de sacrés duels…

La suite après cette publicité

Lacazette vers la Turquie ?

Alors que l’Olympique Lyonnais est en grande difficulté depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette, le capitaine, pourrait quitter les bords du Rhône cet hiver. C’est ce qu’annonce Fotomaç ce matin qui rapporte que l’attaquant pourrait filer à Galatasaray ! «Le club stambouliote qui n’est pas satisfait des performances de Cédric Bakambu et Halil Dervişoğlu voudrait renforcer son attaque avec l’ancien joueur d’Arsenal», précise le média local. «Le travail a commencé pour l’attaquant français de 32 ans, dont le nom avait déjà été évoqué auprès de Galatasaray», rapporte encore Fotomaç. Pour rappel, Lacazette est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2025 et joue le maintien cette saison. Reste à savoir s’il se laissera convaincre de rejoindre la Süper Lig cet hiver. Rien n’est moins sûr…

À lire

Mercato Real Madrid : ça se bouscule déjà pour Arda Güler

«Notre Kaiser est mort»

En Allemagne, le pays pleure sa plus grande légende du football, le Kaiser, Franz Beckenbauer ! Carnet noir donc pour le journal Bild ce matin qui placarde : «Notre Kaiser est mort» ! Mythe absolu, considéré comme une force révolutionnaire ayant transformé le jeu et couronné de tous les succès, Franz Beckenbauer, souvent surnommé "l’Empereur" et "le Kaiser", s’est éteint à l’âge de 78 ans. Victime d’un infarctus oculaire qui lui avait fait perdre la vue de l’œil droit il y a un an, le double Ballon d’Or, également affaibli par deux opérations du cœur, a finalement rejoint Pelé, Diego Maradona, Just Fontaine, Johan Cruyff ou encore Bobby Charlton au panthéon des légendes de ce sport. L’Abendzeitung de Munich aussi rend un bel hommage à sa légende et placarde sur sa Une que Beckenbauer était «Bavarois, empereur et un personnage lumineux. L’Allemagne et le monde pleurent la perte d’un footballeur et d’une personne très spéciale», indique sobrement le tabloïd munichois.