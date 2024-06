PSG : Arnau Tenas n’a pas convaincu l’effectif parisien

Arrivé de la réserve du Barça l’été passé, Arnau Tenas (23 ans) a connu une première saison d’acclimatation au PSG. Le gardien espagnol a joué au total 6 matchs de Ligue 1, plus que Keylor Navas (4 matchs seulement en Ligue 1), censé être la doublure de Gianluigi Donnarumma. Avec les départs annoncés de Keylor Navas et d’Alexandre Letellier, Arnau Tenas reste le seul remplaçant de l’Italien avant l’arrivée de Safonov. Mais d’après les informations de L’Équipe, le Catalan n’est pas apprécié par l’effectif parisien, qui ne lui trouve pas les qualités nécessaires. Il garde cependant les faveurs de Luis Enrique.

L’entraîneur du PSG est convaincu par ses aptitudes. Il loue son jeu au pied et est certain de son potentiel. Luis Enrique compte sur lui la saison prochaine et ne veut pas le lâcher lors du prochain mercato, malgré des velléités de départ (notamment en prêt en Liga). Pour la saison prochaine, les Parisiens veulent avoir trois gardiens de haut niveau.