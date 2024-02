Coupe de France : le programme TV des quarts

Les affiches ont été tirées hier, juste avant le dernier match et l’exploit de Rouen, qui a éliminé l’AS Monaco aux tirs au but. Ne restait plus qu’à découvrir la programmation choisie par la Fédération Française de Football et les diffuseurs de la compétition, France TV et beIN Sports. Les quarts se joueront en semaine, mais plusieurs problèmes de programmation ont compliqué la tâche de la FFF, comme expliqué dans le communiqué.

«Rouen et Valenciennes s’opposeront le mercredi 28 février. L’horaire de la rencontre sera précisé le vendredi 23 février, à l’issue de la demi-finale de Ligue des Nations Féminine, jouée par l’Équipe de France. En effet, la finale ou la petite finale du Final Four de la Ligue des Nations se disputera également le mercredi 28 février. Si les Bleues se déplacent en Espagne (match à 19h), le quart de finale de Coupe de France entre Rouen et VAFC sera fixé à 21h00 ; si les Bleues rencontrent les Pays-Bas (match à 20h45), le quart se jouera à 19h00.» Le PSG est également concerné par une décision surprenante : son quart de finale sera décalé au 13 mars. La raison ? Pour lui éviter un match supplémentaire avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, prévu le 5 mars. Surprenant, car le PSG a par exemple joué son match de Coupe de France contre Brest ce mercredi, une semaine avant le 8e de finale aller…

La programmation des quarts de finale de la Coupe de France :