CdM des Clubs 2025 : Neymar et Mbappé vont s’affronter !

Neymar - Mbappé : les retrouvailles sont d’ores et déjà programmées. Alors que se tenait, ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du Monde des Clubs 2025, le Real Madrid est désormais fixé. Placés dans le groupe H, les Merengues défieront donc les Autrichiens de Salzbourg, les Mexicains de Pachuca et les Saoudiens d’Al-Hilal…

La suite après cette publicité

Premier match de ce groupe H, ce choc entre le Real et Al-Hilal sera donc l’occasion pour les deux anciens Parisiens Neymar et Kylian Mbappé, qui n’ont pas toujours entretenu une parfaite relation, de se retrouver sur les terrains. A noter que ce tournoi, organisé tous les quatre ans, se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025 et réunira donc 32 équipes.