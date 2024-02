JT Foot Mercato : l’origine de l’altercation entre Kang-In Lee et Son

Malade et donc absent du groupe parisien pour le choc de ce soir face à la Real Sociedad, Kang-In Lee est en plein cœur de la tempête. Les médias anglais, The Sun et le Daily Mail ainsi que la Fédération sud-coréenne de football elle-même ont admis qu’une grosse altercation entre plusieurs joueurs majeurs de la sélection a eu lieu la veille de la demi-finale de Coupe d’Asie perdue face à la Jordanie (2-0). L’origine ? Kang-In Lee, qui a quitté la table pour aller jouer au ping-pong. Heung-Min Son n’aurait pas apprécié ce comportement et l’aurait fait savoir au Parisien, qui s’est empressé de répondre de manière insultante. De cet événement, « Son Heung-min s’est mis en colère et a attrapé Kang-In Lee par le col, et une bagarre a éclaté » selon un dirigeant.

