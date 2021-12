Le Real Madrid met la pression à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations concernant Kylian Mbappé. Dernièrement, une tendance semblait claire : le joueur tricolore souhaitait attendre la fin de la double confrontation entre les Merengues et son équipe avant de décider de son avenir, pour ne pas froisser les Parisiens notamment.

Mais visiblement, du côté de Madrid, on ne veut pas attendre. Le quotidien AS révèle que les Madrilènes veulent conclure tout ça au plus vite. Pas question d'attendre jusqu'au mois de mars pour s'assurer de l'arrivée du joueur formé à Monaco. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

Il sera Madrilène d'ici à la confrontation

Et bien on apprend que le joueur veut lui aussi que tout soit réglé de façon imminente, mais souhaite aussi que cela soit discret. Ainsi, lorsque Parisiens et Madrilènes s'affronteront en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Mbappé aura vraisemblablement déjà bouclé sa signature avec le Real Madrid, même s'il souhaite que cela ne soit pas rendu public, via les clubs ou les médias.

De son côté, El Chiringuito confirme qu'au sein du vestiaire madrilène, on considère l'arrivée de Mbappé comme acquise. Les cadres de l'effectif sont convaincus qu'ils auront le Bondynois à leurs côtés à la reprise de l'entraînement cet été. Voilà qui est clair...