Real-PSG : Nasser Al-Khelaïfi a bien déjeuné avec Florentino Pérez

Nasser Al-Khelaïfi-Florentino Pérez, acte II ! Trois semaines après le déjeuner glacial entre les deux hommes à Paris juste avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les deux dirigeants se sont à nouveau réunis dans la capitale espagnole.

AS nous apprend que les deux délégations ont déjeuné au restaurant Zalacain (végétariens et végétaliens bienvenus, 4,5/5 sur Tripadvisor tout de même). Le rendez-vous avait été fixé à 14h. Et cette fois, pas de boudeur ! Pérez est arrivé à 13h42, soit 22 minutes avant NAK précisément. Les informations concernant le menu n’ont pas filtré.