OM-Manchester City : les compositions officielles !

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille entre dans sa deuxième journée de Ligue des Champions. Les Phocéens accueillent à l'Orange Vélodrome l'ogre de ce groupe, Manchester City (coup d'envoi en direct sur FM à 21h). Lors de la première rencontre dans le groupe C, les Marseillais se sont inclinés en toute fin de rencontre face à l'Olympiakos (1-0) pendant que des Skyblues à réaction s'imposaient contre le FC Porto à l'Etihad Stadium (3-1).

Pour ce match de gala, André Villas-Boas dispose de la totalité de son groupe. Il réserve néanmoins quelques surprises dès le coup d'envoi, puisque Dimitri Payet et Dario Benedetto sont sur le banc. Boubacar Kamara, suspendu et absent lors de la première journée face aux Grecs, est lui de retour. Le coach portugais choisit de blinder derrière avec un 5-3-2. Steve Mandanda est dans les buts, protégé par Hiroki Sakai, Duje Catela-Car, Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Jordan Amavi. Au milieu de terrain, Valentin Rongier et Michaël Cuisance accompagnent Kamara, alors que devant Florian Thauvin évoluera aux côtés de Nemanja Radonjic.

Chez les Citizens, on note quelques absences et non des moindres puisque Sergio Agüero, Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Nathan Aké et Fernandinho sont forfaits. Pep Guardiola doit se creuser la tête, mais le 4-2-3-1 est toujours de mise. Ederson garde les buts et sera protégé par une ligne de quatre composée de Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko. Au milieu, Rodri et Ilkay Gundogan sont alignés. Phil Foden, Kevin de Bruyne et Ferran Torres seront en soutien du numéro neuf d'un soir, Raheem Sterling.

Les compositions d'équipes :

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro-Gonzalez, Balerdi, Caleta-Car, Amavi - Cuisance, Kamara, Rongier - Thauvin, Radonjic

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Zinchenko - Rodri, Gundogan - Foden, De Bruyne, F.Torres - Sterling