Nantes : Randal Kolo Muani ne comprend pas le parallèle avec Mbappé

Nantes vit une saison compliquée. 19es de Ligue 1, les Canaris vont devoir se battre jusqu'au bout pour se maintenir dans l'élite. Dans ce ciel orageux, une éclaircie tout de même avec la révélation Randal Kolo Muani. Auteur de 5 buts et de 5 passes décisives, l'attaquant a même été appelé par Sylvain Ripoll avec les Espoirs.

Plus médiatisé, on lui rappelle souvent qu'il est né à Bondy, comme un certain Kylian Mbappé. «Je ne comprends pas trop pourquoi on dit ça (rires). Je suis juste né à l’hôpital de Bondy mais je n’ai jamais vécu là-bas. J’ai grandi à Villepinte, j’ai commencé le football là-bas, mes parents y vivent encore» précise le joueur de 22 ans à Ouest France. Dont acte.