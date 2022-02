Le PSG prépare sa formule-choc pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans 4 mois et demi, c'est fini. C'est le temps qu'il reste au PSG pour prolonger sa star : Kylian Mbappé. L'information est loin d'être nouvelle mais depuis la performance magistrale de l'attaquant face au Real Madrid (1-0), le dossier est plus que jamais placé en haut de la pile. Depuis le match de mardi, un virage a sans doute été pris. Le PSG va se plier en quatre pour le convaincre de prolonger un peu plus son séjour dans la capitale française.

L'Equipe lui consacre de nouveau sa une ce matin et évoque les différents leviers existants pour débloquer la situation. Il n'est pas encore trop tard. Si elle ne tient pas du miracle, la prolongation de Mbappé sera très compliquée à conclure. Il s'agit déjà de placer la star au centre du projet. Celui qui a fait de la place à Leo Messi surtout, mais aussi à Sergio Ramos cet été, incarne plus que jamais le futur du PSG au milieu de ces autres étoiles vieillissantes.

Mbappé a des exigences

Il faudra aussi appliquer des règles strictes dans le vestiaire et ne pas accorder quelques passe-droits, notamment aux coéquipiers sud-américains au début de la saison. Le clan des francophones n'a pas forcément bien accepté ces petits écarts comme des retards à l'entraînement, des fêtes organisées entre deux matchs importants. Mbappé souhaite plus d'exigence au sein du groupe de joueurs mais cela passe aussi par une affirmation de l'autorité par la direction.

Enfin, il reste avant tout la formule du possible nouveau contrat. On parle d'un bail de courte durée, comme déjà évoqué depuis plusieurs semaines, soit d'un ou deux ans. Mbappé aimerait tout de même obtenir un bon de sortie à l'été 2023. Le PSG lui est prêt à aller jusqu'à lui offrir un salaire démentiel de plus de 1 M€ par semaine, soit plus de 50 M€ par saison. Il deviendrait alors le joueur le mieux payé au monde. Face à un tel talent, toutes les folies sont autorisées.