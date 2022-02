PSG-Real Madrid : le Qatar débarque pour retenir Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dire que Kylian Mbappé (23 ans) se trouve au milieu d’une lutte de tous les instants entre Parisiens et Merengues n’a rien vraiment de nouveau. Cependant, sa prestation XXL face au Real Madrid mardi soir a mis les médias français et espagnols encore plus en émoi. En Hexagone, Le Parisien a même fait fort ce matin.

« Reste ! », peut-on lire sur la Une du quotidien francilien. Supplier le Bondynois de prolonger son contrat, c’est, il est vrai, tout ce qu’il reste à faire pour tenter de convaincre un joueur ayant repoussé les multiples offres de prolongation du Paris Saint-Germain, dont une assortie d’un salaire annuel de 45 M€. Cela sera-t-il vraiment suffisant ?

Rencontre entre les proches de l’Émir et le clan Mbappé

Pas sûr, d’autant que plusieurs stars du ballon rond ou d’ailleurs ont toutes émis des avis pessimistes concernant la suite de l’aventure parisienne du champion du monde 2018. Ce jeudi, Marca en a même remis une couche en titrant : « Dossier Mbappé : le PSG et Madrid savent que Kylian veut changer d’équipe ». Mais côté espagnol, on garde un oeil très attentif sur le pressing parisien. Enfin, celui venant de Doha.

Hier soir, l’émission El Chiringuito a d’ailleurs affirmé que des membres du cercle très proche de l’Émir du Qatar (dont Nasser Al-Khelaïfi ne fait pas forcément partie malgré son statut de patron du PSG) sont venus à Paris pour assister au match. Le lendemain, hier donc, ces derniers se sont réunis avec l’entourage de Mbappé. « C’est une mauvaise nouvelle », a même lâché le journaliste ayant dévoilé l’information. Car en Espagne, on craint désormais, et plus que jamais, les prochains coups de pression venant du sommet de l’État du Qatar.