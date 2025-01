L’OM pousse pour Evan Ferguson

Elye Wahi parti à Francfort, Roberto De Zerbi ne peut faire qu’avec les seuls Neal Maupay et le jeune Robinio Vaz. Face à Nice, l’attaque marseillaise a manqué d’un point de fixation, un joueur capable autant de peser sur les défenses que prendre de la profondeur. Un problème identifié depuis quelque temps par RDZ qui avait avoué vendredi dernier dans son style cash attendre un renfort de poids devant après le départ de Wahi. «Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant, assume De Zerbi. On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver.»

Et l’OM redouble d’efforts ces derniers jours en quête de la perle rare. Après avoir songé à Santiago Gimenez, dont la cote a littéralement explosé avec la concurrence de l’AC Milan et sa performance XXL en Ligue des Champions face au Bayern, Marseille a tâté le terrain avec Rennes pour Amine Gouiri. Mais le dossier est lui aussi compliqué et n’a aujourd’hui que peu de chances d’aboutir en l’état. Dès lors, la cellule de recrutement prospecte et recherche principalement un joueur en prêt.

L’OM parmi les courtisans pour Evan Ferguson

Ces derniers jours, la piste Evan Ferguson a commencé à surgir. Et aujourd’hui, elle prend de plus en plus de poids. Certes, le joueur est blessé à la cheville, mais le profil du joueur, à savoir un joueur au physique imposant très puissant, technique, mais aussi très à l’aise dans le domaine aérien et qui prend très bien les espaces, colle parfaitement à celui recherché par l’OM. L’international irlandais de Brighton s’était révélé à l’âge de 18 ans avec les Seagulls avec 6 buts en 19 rencontres de Premier League avant de mettre 6 buts en 27 matches la saison suivante sous les ordres d’un certain… Roberto De Zerbi, aujourd’hui coach de l’OM.

Géné par les blessures cette saison et peu mis en confiance par le nouveau coach de Brighton Fabian Hürzeler, Evan Ferguson a été placé sur la liste des joueurs à prêter cet hiver par l’actuel 9e de Premier League. Arsenal, West Ham et Fulham ont pensé à lui et l’OM s’est donc rajouté à la liste des courtisans. Doté d’un salaire raisonnable pour un joueur de Premier League, Ferguson pourrait être tenté à l’idée de retrouver un coach qui lui a donné sa première chance au plus haut niveau. Pisté par les plus grands clubs européens il y a de cela quelques mois, l’avant-centre international irlandais (18 sélections - 4 buts) doit se relancer. L’OM, qui avance sur d’autres pistes en parallèle, n’a pas encore fait d’offre concrète pour Ferguson, mais y pense très fortement.