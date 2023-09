JT Foot Mercato : ces anciens de Ligue 1 qui performent depuis leur transfert

Les exs de Ligue 1 ont la cote

Cet été, plusieurs joueurs ont quitté la Ligue 1 pour découvrir d’autres championnats. Un choix payant pour certains comme Serhou Guirassy. Si le VfB Stuttgart réalise un début de saison aussi remarqué que remarquable, c’est bien grâce à lui. L’avant-centre formé au Stade Lavallois compte déjà 11 réalisations en 6 matchs joués toutes compétitions confondues sous les couleurs des Schwaben. Pour rappel, l’attaquant guinéen s’est définitivement engagé avec le club allemand cet été après une première saison aboutie sous forme de prêt avec option d’achat en provenance du Stade Rennais. Il y a aussi Éric-Junior Dina Ebimbe qui ne regrette pas d’être parti. Transféré du PSG à Francfort pour 6,5 millions d’euros, le Titi parisien avait reconnu il y a quelques semaines dans une interview réalisée par Le Parisien qu’il avait fait le bon choix. Et on est obligé de penser à Mauro Icardi. Depuis son transfert définitif le 26 juillet, le natif de Rosario a inscrit 7 buts en seulement 6 rencontres de Süper Lig, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat turc. Son rythme effréné ne semble pas vouloir prendre fin, c’est une renaissance pour l’Argentin après un passage contrasté à Paris. Tout comme Lionel Messi, la superstar du football a choisi de rejoindre l’Inter Miami et la MLS pour poursuivre sa carrière. Après 2 années sans véritablement briller au Parc des Princes, la Pulga a déjà mis tous les Américains dans sa poche en 3 mois seulement. Le champion du monde a même soulevé un titre avec sa nouvelle équipe : la Leagues Cup. Enfin, transféré au RB Leipzig le 14 juillet dernier contre un chèque avoisinant les 50 millions d’euros, Loïs Openda n’a pas tardé à faire parler de lui sous ses nouvelles couleurs. Le Diable rouge a marqué trois buts et donné une passe décisive au cours de ses cinq premiers matchs de Bundesliga, mais pense pouvoir faire des étincelles avec la formation de Red Bull. «Je peux encore faire beaucoup plus et je m’y emploie chaque jour pour tirer le meilleur de moi-même. Et l’entraîneur Marco Rose m’a dit qu’il voulait et allait faire de moi un meilleur joueur. Je remarque déjà que c’est ce qui est en train de se passer», confie-t-il au média allemand Sport Bild.

Mbappé contre Haaland au PSG

Le média espagnol Ok Dario a lâché une sacrée bombe, tard dans la soirée ce jeudi. Journaliste pour le média espagnol, Eduardo Inda a ainsi annoncé dans El Chiringuito que le Paris Saint-Germain tentera de signer Erling Haaland s’il ne parvenait pas à convaincre Kylian Mbappé de renouveler son contrat dans la capitale française. L’affaire sera loin d’être acquise puisque l’ancien joueur de Dortmund exigerait une prime à la signature, au-delà du montant de sa clause, soit 200 millions d’euros.Malgré tout, le média précise que l’objectif numéro 1 des Rouge et Bleu est de continuer l’aventure avec le numéro 7.

L’aventure vient de se terminer pour Jorge Sampaoli à Flamengo. Comme l’a annoncé le club brésilien dans la nuit de jeudi à vendredi, l’entraîneur argentin a été démis de ses fonctions. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, le technicien de 63 paie les frais des résultats irréguliers de son équipe et surtout d’une élimination en huitième de finale de la Copa Libertadores. La défaite en finale de la Coupe du Brésil, ce week-end, a été le revers de trop. Absent des terrains de Premier League depuis le 3 septembre dernier, Antony va bientôt faire son retour dans le groupe de Manchester United. Il avait été mis à l’écart suite aux graves accusations de violences conjugales par son ancienne compagne. Aujourd’hui, alors que l’enquête est toujours en cours, le club a annoncé que son milieu offensif va faire son retour sur le pré.