Lille : Bruno Genesio n’en veut pas aux joueurs
Pas d’exploit pour le LOSC. Les Lillois, qui s’étaient inclinés 1-0 à la maison lors du match aller de ces huitièmes d’Europa League, ont encore perdu face à Aston Villa, sur le score de 2-0 en Angleterre cette fois. Une victoire sans-appel du club anglais, bien supérieur sur les deux rencontres. Après le coup de sifflet final, Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas voulu remuer le couteau dans la plaie.
« Ce sont les limites d’une équipe qui manque un peu d’expérience et de maturité. L’équipe va beaucoup mieux, ce soir je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Ils ont appliqué ce qu’on avait convenu », a indiqué l’entraîneur lillois devant les caméras de Canal+. Ses joueurs auront l’occasion de se refaire face à l’OM ce dimanche…
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