Manchester United : André Onana culpabilise du départ d’Erik ten Hag

En début de semaine dernière, Manchester United a pris la décision de se séparer d’Erik ten Hag. Un choix logique qui venait sanctionner les performances décevantes de la formation du coach néerlandais qui pointait à la 14e place de Premier League. Ce mercredi, en conférence de presse, André Onana est revenu sur le départ de Ten Hag. Et le portier camerounais se sent visiblement mal d’avoir fait partir son entraîneur.

«Quand j’ai appris qu’il partait, je me suis évidemment senti mal. Ce n’est pas toujours facile pour les joueurs de comprendre le départ d’un entraîneur. Mais en fin de compte, le club doit prendre une décision et nous devons la suivre. J’ai travaillé avec lui, c’est un bon manager, j’ai une très bonne relation. Pourquoi ça n’a pas fonctionné ? Nous n’avons pas assez gagné. C’est très simple. Et à haut niveau, ce n’est pas facile. Il faut parfois payer le prix. Malheureusement, c’est lui, mais nous avons tout fait, les joueurs ont tout donné, nous avons travaillé dur», a-t-il lancé en conférence de presse.