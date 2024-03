Ligue 1 : les chiffres du mercato hivernal

Comme chaque début d’année, en janvier, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont l’occasion de se renforcer en vue de la deuxième partie de saison, lors du mercato hivernal. Si celui-ci a déjà amené de gros transferts, cette année, il s’est avéré moins percutant. Et cela se ressent jusque dans les chiffres comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

La suite après cette publicité

225 opérations ont été réalisées cet hiver, soit une baisse de 14% par rapport l’année dernière. Ces opérations représentent un montant global chiffré à 222 M€, lui aussi en baisse de 27 % par rapport à 2023. Néanmoins, la Ligue 1 a été le championnat le plus dépensier cet hiver, avec près de 191 millions d’euros déboursés. Mais dans le sens inverse, au niveau des ventes, c’était un hiver plus calme. Le mercato 2024 aura en revanche été plus prolifique que ceux de 2020, 2021 et 2022.