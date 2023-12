PSG : Christophe Dugarry détruit Kylian Mbappé

À l’issue du match nul entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund (1-1), Kylian Mbappé est apparu boudeur. Le Bondynois semblait regretter le choix de son équipe de ne pas aller chercher la victoire dans les derniers instants de la rencontre. Mais pour Christophe Dugarry, Mbappé devrait d’abord pester contre son attitude plutôt que de râler sur les autres.

« Je lui reproche son attitude. Il se savait attendu, il devait être le leader de cette équipe. (…) Il ne se sent concerné par aucune tâche défensive. Il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à trois-quatre mètres de lui. (…) L’exemplarité est capitale dans ce genre de match. J’ai vu un Mbappé passif. Il n’a harangué ses coéquipiers qu’à la fin. Il aurait dû le faire avant. Je ne l’ai pas vu faire le pressing sur Sule et Hummels. J’ai été très, très déçu de son comportement. Je pensais même qu’il allait surjouer. Mais non, il a subi tout le match. (…) Un leader doit montrer l’exemple et se sentir concerné. J’ai le souvenir de Zizou. Quand tu le voyais faire autant d’efforts, tu étais obligé de te bouger. Zizou était un collectif, lui est un individualiste », a-t-il confié à RMC Sport.