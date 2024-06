L’Europe en panique pour Kylian Mbappé, Niclas Füllkrug a envoyé un fan allemand à l’hôpital

La blessure de Mbappé inquiète l’Europe

La blessure du capitaine de l’équipe de France met le feu à la presse européenne qui retient son souffle ! Le supplément football du Daily Mirror met en avant le génie français sur sa couverture et fait dans le jeu de mot : «MBattu ! Mbappé saigne du nez après avoir fait couler l’Autriche par sa magie», juge tout de même le tabloïd. Mais c’est surtout en Espagne, pays de son futur club, le Real Madrid, que l’on s’inquiète particulièrement. Pour Marca, «Mbappé fait ses débuts à l’hôpital». Pour AS, cette rencontre de la France a été marquée par «du sang, de la sueur et des larmes» et c’est le capitaine qui a été marqué physiquement. Pour le journal Sport, «Mbappé est en salle d’opération», même s’il ne subira pas d’intervention chirurgicale. La Gazzetta dello Sport met aussi en avant le Français mais retient surtout la victoire des Bleus avec ce «succès» courageux !

La suite après cette publicité

La folle histoire d’un supporter allemand avec Niclas Füllkrug

En Allemagne, on a droit à une histoire assez loufoque qui fait la Une de Bild ce matin ! Le quotidien placarde que «Füllkrug envoie son fan à l’hôpital», une histoire assez dingue… Kai Flathmann, un supporter de la Nationalmannschaft, était présent en tribune avec ses amis pour le match d’ouverture contre l’Écosse, brillement remporté par les Allemands (5-1). «Pour 195 euros, il s’est assis au premier rang à l’Allianz Arena de Munich, à côté du but», rapporte Bild. Mais sa soirée ne s’est pas passée comme prévu. Lors de l’échauffement, ce fan du Werder Brême, apprécie les frappes au but des attaquants allemands dont Niclas Füllkrug, le joueur de Dortmund. Il dit à ses amis à côté de lui : «regardez ! Maintenant, Füllkrug tire… !» Et là, c’est le drame… Le ballon part a côté du but et termine sur la main de Kai mais sa puissance est telle qu’il souffre énormément et est obligé de quitter le stade en civière juste avant le coup d’envoi car sa main est cassée ! Mais Kai n’a pas perdu son sens de l’humour et est resté positif : «J’ai chanté l’hymne national sur la civière. Je ne savais même pas si je devais rire ou pleurer. Malheureusement, j’ai dû abandonner mon rêve de voir le match d’ouverture. Mais quand avez-vous déjà eu la main cassée par Füllkrug ?» Heureusement, il n’a pas eu besoin de se faire opérer et est sorti dans la soirée de l’hôpital ! Füllkrug est désolé et va lui envoyer des excuses et un maillot dédicacé, rapporte encore Bild ! Bref, une histoire qui termine bien…

À lire

Quand un joueur amateur affronte Vitinha !

Un CR7 historique !

Ce mardi, c’est l’entrée en lice du Portugal face à la République Tchèque (21h). Le journal O Jogo met en avant Cristiano Ronaldo qui est «prêt pour le coup d’envoi. Roberto Martinez garantit que le match d’ouverture est le moment idéal pour montrer que l’équipe est prête.» A Bola aussi se réjouit de voir l’équipe nationale faire ses débuts dans la compétition et titre un joyeux, «c’est parti» ! Mais CR7 va encore entrer un peu plus dans l’histoire puisque comme l’indique AS, c’est un «Cristiano historique. L’ancien joueur du Real Madrid deviendra aujourd’hui le premier footballeur à disputer six championnats d’Europe.» Un véritable exploit.