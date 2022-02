Emran Soglo signe à l'OM

La suite après cette publicité

Arrivé à l'âge de 10 ans à Chelsea en provenance de France, le jeune tricolore Emran Soglo s'était fait une place petit à petit en équipe de jeune au sein de l'académie du club londonien malgré une situation familiale très compliquée et les tiraillements et conflits poussés avec ses parents. Sa technique raffinée, son pied gauche chirurgical et son sang-froid devant le but ont régalé outre-Manche.

Et à 16 ans et malgré le statut d'international U15 anglais, il a pris la décision de revenir dans l'Hexagone. Et c'est à l'OM qu'il a débarqué et qu'il s'est engagé ce mercredi. Un sacré joli coup réalisé par Pablo Longoria qui renforce ainsi son équipe junior d'un grand espoir du football anglais au nez et à la barbe de nombreux courtisans européens.